Black Adam: le riprese del film inizieranno nel mese di aprile

Black Adam sta finalmente per entrare nella fase delle riprese: il produttore Hiram Garcia ha infatti svelato che la troupe e il cast saranno impegnati sul set a partire dal mese di aprile.

Dwayne Johnson sarà il protagonista del progetto dedicato all'antieroe dei fumetti della DC.

Hiram Garcia, presidente di Seven Bucks Productions, intervistato da ComicBook.com, ha svelato: "Inizieremo il lavoro presto, inizieremo le riprese ad aprile. Saremo impegnati in Georgia, la nostra seconda casa. Siamo davvero eccitati, abbiamo tutto pronto, siamo entusiasti".

Il produttore, parlando di Black Adam, ha spiegato: "Ovviamente sapete quanta passione abbia nei confronti di questo progetto. Si tratta di un film davvero speciale e non solo per quanto riguarda Black Adam, ma pensando anche alla JSA e a tutti i personaggi che stiamo introducendo nel mondo e a quello che vogliamo fare con tutti questi elementi. Avremmo dovuto girare un anno fa. Il COVID ha ritardato tutti, ci ha ostacolati, ma siamo felici di aver potuto fare una pausa, riorganizzarci e ora potremo iniziare, e ad aprile gireremo e saremo impegnati a concludere questo progetto".

Garcia ha inoltre aggiunto di aver visto le prove costume di Dwayne Johnson e lo ha definito fantastico: "Lui è un vero supereroe ed è nato per interpretare quel personaggio. Stiamo sviluppando Black Adam ormai da anni... Penso che sia quasi un decennio a questo punto che ne parliamo e ci stiamo lavorando, e lo vedrete in quel costume e penserete che 'è lui, ecco il motivo per cui stavamo aspettando, ecco perché stavamo lavorando così duramente per riuscire a realizzare questo film'. Questa persona è Black Adam e cambierà il DC Universe. Lo cambierà".

Nel cast del film diretto da Jaume Collet-Serra ci saranno anche Noah Centineo, Sarah Shahi, Aldis Hodgee, Marwin Kenzari, e Quintessa Swindell.