Birds of Prey: ecco le cinque edizioni homevideo in uscita tra Steelbook e Card da collezione

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) arriva il 10 settembre in homevideo con cinque edizioni targate Warner tra DVD, Blu-ray, 4K UHD, Steelbook e Card da collezione.

Nei cinema, Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) aveva fatto appena in tempo a uscire e a sfruttare quasi un mese di sala prima del lockdown. La sua uscita in homevideo è poi scivolata in avanti nei mesi, ma adesso è tutto pronto e Warner Bros. Entertainment Italia ha fatto le cose in grande proponendo il film con Margot Robbie nei panni di Harley Quinn in ben cinque edizioni per la gioia dei fans. Manca ancora poco: la data di uscita infatti è il 10 settembre.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), infatti, oltre che nelle tradizionali edizioni DVD, Blu-ray e 4K UHD (a due dischi con all'interno anche la versione DVD), sarà disponibile anche in una fantastica edizione Steelbook Blu-ray, ma anche in una sfiziosa edizione Blu-ray+Artcards con all'interno ben 10 Cards da collezione.

Naturalmente le varie edizioni di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) saranno molto ricche di extra e contributi di approfondimento. Tra i contenuti speciali Birds Eye View Mode, Birds Of Prey: Birds of a Feather, Romanesque e molto altro. Questi i link delle prenotazioni per le varie edizioni:

Birds of Prey in DVD

Birds of Prey in Blu-ray

Birds of Prey in 4K UHD

Birds of Prey Steelbook Blu-ray

Birds of Prey Blu-ray + 10 ArtCards