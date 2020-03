Birds of Prey: Bruno Olivier condivide la ricetta del sandwich preferito da Harley Quinn

Nel film Birds of Prey,ultimo titolo DC Films arrivato nei cinema, oltre all'iconica Harley Quinn c'è un'altra cosa che è saltata all'occhio dei fan, ovvero il sandwich tanto amato dalla protagonista la cui ricetta è stata svelata dall'attore Bruno Olivier.

Uscito nelle sale il 7 febbraio 2020,Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) ha visto il ritorno di Margot Robbie come Harley Quinn che, in questa nuova versione, ha mostrato tra le altre cose anche il suo amore spassionato per questo sandwich all'uovo. Grazie a Variety, sta girando sul web una clip che mostra ai fan come preparare il delizioso panino, con l'ausilio dell'attore Bruno Oliver, Sal il cuoco nel film, che illustra in dettaglio i passaggi su come ricreare questo prelibato sandwich.

Per farlo a casa, quindi, tutti i fan di Birds of Prey avranno bisogno di due uova, quantità esagerate di pancetta, due fette di formaggio americano, pane, salsa piccante, burro fuso e olio da cucina.

All'inizio Bruno Olivier non aveva capito l'importanza di quella scena, ma poi dopo aver visto la preparazione certosina che c'è stata sul set, grazie anche a uno chef professionista, si è preparato a dovere. Ricorda, infatti, di aver lavorato instancabilmente nella sua cucina la sera prima delle riprese. : "È stato sicuramente uno dei preparativi più strani nella mia carriera di attore. Ho trascorso la notte a distruggere la mia cucina facendo ripetutamente panini con le uova."