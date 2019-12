Bird Box, Trent Reznor critica il film Netflix: "Non si sente nemmeno la colonna sonora"

Bird Box può contare su una colonna sonora di Trent Reznor che ora, in una nuova intervista, ha criticato duramente il progetto, che lo ha visto collaborare ancora una volta con Atticus Ross, prodotto per Netflix.

Il frontman dei Nine Inch Nails ha infatti dichiarato a Revolver: "Quando ci siamo immersi nel progetto sembrava che le persone lo stessero trascurando. E si è bloccati con un montatore con davvero un cattivo gusto". Trent Reznor ha poi proseguito parlando di Bird Box: "E la ciliegina sulla torta di m---a è che eravamo in tour quando hanno fatto il mix. E lo hanno fatto con un volume così basso che in ogni caso non si poteva sentire".

Reznor e Atticus Ross hanno realizzato anche un box set, che contiene tutte le loro sessioni di registrazione, intitolato Bird Box/Null 09 Extended, ma parlando del lavoro compiuto per il film ha sottolineato: "Si è trattato di una fottuta perdita di tempo. E poi abbiamo pensato che nessuno avrebbe visto questo film. E, ovviamente, è il film con i migliori dati di sempre per quanto riguarda le visualizzazioni".

Bird Box, il lungometraggio con protagonista il premio Sandra Bullock, ha debuttato nel dicembre 2018 in streaming e più di 80 milioni di spettatori hanno visto la storia di un mondo in cui, per sopravvivere, bisogna spostarsi bendati e di una madre pronta a compiere un viaggio pericoloso pur di avere la speranza di un futuro migliore per i propri figli.

Il record stabilito da Bird Box sembra però essere stato superato da Murder Mystery che a giugno è stato visto da oltre 30 milioni di utenti in soli tre giorni.

