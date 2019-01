Bird Box: ecco l'inquietante aspetto dei mostri eliminati dal film

Il creatore degli effetti speciali di Bird Box, Andy Bergholtz, ha condiviso alcune foto dei modelli degli inquietanti mostri che sarebbero dovuti comparire nel film, ma che sono stati alla fine lasciati fuori dal progetto finale. Il film con Sandra Bullock è una delle hit del momento per Netflix, visto che oltre 45 milioni di utenti lo hanno visto solo nella prima settimana.

Diretto dalla regista danese Susanne Bier, Bird Box è ambientato in mondo post-apocalittico in cui le persone iniziano a uccidersi dopo che vedono qualcosa di misterioso. L'enorme cast include Sandra Bullock, Sarah Paulson, Colson Baker, Trevante Rhodes, Rosa Salazar, Tom Hollander, Danielle Macdonald, Milton Howery e John Malkovich. I 'mostri' di Bird Box non vengono mai inquadrati dalla macchina da presa, ma Bergholtz ha condiviso sul suo account Instagram i progetti delle creature, nello specifico alcune creature che sarebbero comparse in un incubo della Bullock:

Il lungometraggio è un adattamento dell'omonimo romanzo scritto da Josh Malerman, il leader del gruppo The High Strung, ed è ambientato in un mondo in cui una forza misteriosa ha decimato la popolazione mondiale e dove c'è una sola certezza: se riesci a vederla, prende la tua vita. Affrontando l'ignoto, la protagonista Malorie trova l'amore, la speranza e un nuovo inizio. Deve fuggire con i due figli, spostandosi lungo le rive di un fiume impervio per raggiungere l'unico possibile rifugio rimasto. Per sopravvivere, Malorie e i suoi figli dovranno intraprendere un viaggio pericoloso di due giorni, con gli occhi bendati. La sceneggiatura è stata firmata da Eric Heisserer, già autore di Arrival, e nel team della produzione ci sono Dylan Clark, Chris Morgan e Clayton Townsend. Fanno inoltre parte del cast Jacki Weaver, Rosa Salazar, Danielle Macdonald, Lil Rel Howery, Tom Hollander, Colson Baker, e BD Wong.