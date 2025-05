BioShock, il regista afferma che il film è in una "ottima fase" di sviluppo: "Nonostante i cambi di Netflix"

Il regista Francis Lawrence aggiorna lo stato della trasposizione cinematografica di BioShock, rivelando che lo sviluppo è ripartito con una nuova sceneggiatura di Justin Rhodes. Nonostante i ritardi dovuti agli scioperi e ai cambi ai vertici Netflix, il progetto è nuovamente in corsa.

BioShock su Netflix: la città sommersa inizia a emergere

L'adattamento cinematografico di BioShock - annunciato da Netflix nel 2022 - sembra finalmente pronto a riemergere dalle profondità in cui era rimasto incagliato. Dopo un iter creativo segnato da rallentamenti, scioperi e cambi dirigenziali, il regista Francis Lawrence (Io sono leggenda, Hunger Games) ha confermato a IGN di aver appena ricevuto una nuova bozza della sceneggiatura, firmata da Justin Rhodes (Secret Level), subentrato a Michael Green (Logan). "È un adattamento complicato, ci sono molte cose da mettere a fuoco e far funzionare," ha ammesso Lawrence, spiegando come l'alternarsi di fasi di stallo e ripresa legate ai cambi di rotta interni a Netflix abbia reso il processo tutt'altro che lineare. Tuttavia, ora il progetto sembra trovarsi "in una posizione piuttosto buona", con una riunione imminente con lo sceneggiatore e la concreta possibilità che la macchina si rimetta ufficialmente in moto.

Una scena di BioShock

Anche se le telecamere non sono ancora pronte a immergersi nell'universo distopico di Rapture, la conferma che la sceneggiatura esiste e viene discussa è un primo, vero passo verso la realizzazione. Il produttore Roy Lee aveva già anticipato che, in seguito all'uscita di scena di Scott Stuber da Netflix, l'approccio al film aveva cambiato rotta: budget ridotto, ambizioni più contenute, ma maggiore attenzione alla dimensione personale del racconto. Un cambio di scala che potrebbe rivelarsi vincente, se riuscirà a catturare lo spirito viscerale e claustrofobico del gioco originale.

Il film dovrebbe infatti seguire le orme del primo capitolo della saga videoludica, in cui il protagonista Jack si ritrova, dopo un incidente aereo, intrappolato in una metropoli sottomarina caduta preda dei suoi stessi ideali. Per ora non c'è traccia di un cast né di una data d'inizio riprese, anche perché Lawrence è in procinto di girare Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Ma l'impressione è che, dopo anni di apnea, BioShock stia davvero cominciando a respirare.