Eddie Redmayne e Jamie Dornan sulla loro amicizia, i fallimenti e i provini per Bioshock

Jamie Dornan ed Eddie Redmayne hanno iniziato la loro carriera a Hollywood come compagni di stanza: si conoscono da circa 15 anni e si dichiarano "migliori amici", sanno molto l'uno dell'altro, compresi i fallimenti e quando ancora andavano alla disperata ricerca di provini - tra cui quello per Bioshock - guidando una piccola macchina rossa a noleggio.

Eddie Redmayne con Unax Ugalde in una scena del film Savage Grace

Ancora una volta, l'intervista doppia di Actors on Actors ha svelato interessanti retroscena degli attori più famosi: questa volta è toccato a Eddie Redmayne e Jamie Dornan raccontarsi e i due, dato che si conoscono da diverso tempo, hanno rivelato alcuni momenti di quando non erano ancora famosi:

"Ci conosciamo da tanto e siamo migliori amici da più di 15 anni", ha iniziato Dornan. "Abbiamo vissuto insieme a Los Angeles, credo per circa tre mesi. Ricordo che era il 2009, non stavamo lavorando molto, era un periodo davvero deprimente, eravamo continuamente a caccia di audizioni, ma fallivamo ogni volta. Ricordo che una volta abbiamo fatto questa assurdità di prendere alcuni piatti e vasi di terracotta da Pottery Barn e ci abbiamo scritto sopra i nomi di tutti quegli attori che volevamo nella nostra gang. E devo dire che ora tutti quegli attori sono abbastanza famosi. Persino te, Eddie, insomma, hai vinto un Academy Award".

"Sono un po' imbarazzato che tu l'abbia rivelato pubblicamente", ha scherzato Eddie, "dato che al tempo dicevo ai miei genitori che ero andato a Los Angeles per farmi schiavizzare per qualsiasi genere di lavoro. Abbiamo fallito tante di quelle volte!"

"Ti ricordi le audizioni per Bioshock? Litigavamo per contenderci lo stesso ruolo, ero furioso con te", ha continuato Eddie. "E le audizioni per 10.000 BC? Per quel film dovevi stare a petto nudo, correre di qua e di là, come facevano in Egitto. Voglio dire, mi hai visto? Sono pallido, bianco, emaciato. Eppure mi ero proposto! Ero sempre due ore in anticipo o un'ora in ritardo per le audizioni, ma è stato fantastico sperimentare il fallimento, perché ci ha insegnato che devi provare e fallire miseramente per ottenere qualcosa".

Kirsten Dunst e Jamie Dornan in Marie Antoinette

"Ricordo che persino la tua auto a noleggio puzzava di fallimento", ha detto Jamie. "Non dimenticherò mai la tua auto rossa. Mi ricordo che l'avevi portata anche a una festa degli Oscar e dopo che hai iniziato a parlare con alcune persone di spicco, non volevi che ti vedessero andar via con la tua macchinina!"

"Abbiamo fatto davvero molta strada da quei giorni", ha confessato Eddie. "Un film ti cambia completamente la vita. Non è che dall'oggi al domani diventi un attore sostanzialmente migliore. Ti capita soltanto di essere fortunato ad ottenere la parte straordinaria con un grande regista e meravigliosi co-protagonisti. È così che funziona."

"Ero con te a Istanbul, quando hai scoperto che avevi ottenuto la parte per Animali fantastici e dove trovarli", ha concluso Jamie. "Eravamo tutti così eccitati. Ho festeggiato come se avessi appena ottenuto io stesso un grosso ingaggio. Ed è stato così bello ricevere questa notizia con te, dopo le difficoltà riscontrate con La Teoria del Tutto."