Billy Summers di Stephen King diventerà un film, coinvolti nel progetto J.J. Abrams e Leonardo DiCaprio

Warner Bros si occuperà del film Billy Summers, tratto dal libro di Stephen King e prodotto da J.J. Abrams e Leonardo DiCaprio, forse coinvolti anche come regista e protagonista.

Billy Summers, il romanzo di Stephen King, diventerà un film, non più una serie, e verrà prodotto da J.J. Abrams e Leonardo DiCaprio tramite le loro case di produzione Bad Robot e Appian Way. L'adattamento del libro, che potrà contare sul sostegno di Warner Bros, sarà curato da Ed Zwick e Marshall Herskovitz.

Secondo le prime indiscrezioni condivise da Deadline, Leonardo DiCaprio potrebbe anche essere coinvolto come protagonista di Billy Summers, mentre J.J. Abrams sarebbe impegnato dietro la macchina da presa.

Inizialmente si era pensato di portare sul piccolo schermo la storia, realizzando una miniserie in 10 episodi, tuttavia si è deciso che il racconto funziona meglio come un film.

Billy Summers racconta la storia di un assassino su commissione che ha intenzione di smettere di lavorare e accetta un ultimo incarico, particolarmente redditizio, per poter avere i soldi necessari a sostenere la sua prossima fase della vita. Il lavoro lo porta a inserirsi nella comunità di una tranquilla città di provincia dove finge di essere un aspirante scrittore, posizionando il suo ufficio in modo tale da avere la visibilità perfetta di fronte all'edificio dove l'assassino Joel Allen affronterà un processo dopo aver sparato a due uomini durante una partita di poker. Allen ha inoltre compiuto molti omicidi per conto di alcuni mafiosi che temono di essere incriminati, pur di avere una riduzione della sentenza. Summers inizia a diventare sempre più cinico nei confronti dei mafiosi che l'hanno assunto e la situazione si complica poi ulteriormente.