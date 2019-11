Billy Dee Williams, l'attore di Star Wars svela: "Sono sessualmente fluido"

Billy Dee Williams, storico interprete di Lando Calrissian nella trilogia originale di Star Wars di George Lucas, ha rivelato di essere sessualmente fluido in un'intervista al magazine Esquire.

L'attore, che oggi ha 82 anni, ha parlato del suo personaggio in Star Wars, Lando Calrissian - che riprenderà in Star Wars: L'ascesa di Skywalker - ma anche del fatto che a proposito di sé stesso usa entrambi i pronomi: "perché mi vedo sia maschile che femminile. Sono una persona dalla personalità dolce, non ho timore di mostrare questa parte di me."

Star Wars: L'ascesa di Skywalker, una foto tratta da Vanity Fair

A proposito della sua carriera, l'attore ha spiegato che nonostante il ruolo di Lando Calrissian gli abbia aperto numerose porte, il suo ruolo preferito resta quello interpretato in Brian's Song, un film tv del 1971: una "storia d'amore" senza implicazioni sessuali tra Brian Piccolo (James Caan) un giocatore di football dei Chicago Bears malato di cancro in stadio terminale e il suo compagno di squadra Gale Sayers (Billy Dee Williams). Nonostante le rispettive differenze, caratteriali e di "colore", i due diventano amici e poi compagni di stanza. Il film racconta l'evolversi del rapporto tra i due ragazzi, fino alla morte di Piccolo, nel 1970, a soli 26 anni.

Riguardo al suo ruolo, Billy Dee Williams ha detto: "Ho interpretato un personaggio che la gente non si aspettava di vedere. E ho interpretato qualcuno che nessuno aveva mai visto sullo schermo: un ragazzo romantico dalla pelle scura."

Riguardo a Star Wars, l'attore ha ricordato di non aver mai fatto un provino per Lando. Semplicemente il regista sel film sapeva che Billy Dee Williams aveva il fascino e la personalità adatte al ruolo.

Star Wars: L'ascesa di Skywalker arriverà nei cinema il 18 dicembre.