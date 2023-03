Billions: "La serie si concluderà con la settima stagione" dice Dan Soder

Billions è arrivato al suo epilogo, la settima stagione sarà quella conclusiva. L'attore Dan Soder lo ha rivelato durante un'intervista rilasciata nel corso della sua apparizione a Football Night in Chicago, una trasmissione sportiva in onda sulla NBC.

Dan Soder, che nella serie interpreta Mafee, si è lasciato scappare l'indiscrezione durante la sua chiacchierata con Mike Berman, il giornalista sportivo della rete televisiva americana. "La settima stagione, l'ultima stagione di Billions, è in arrivo", ha detto l'attore comico. Subito dopo Soder ha aggiunto: "Non dovrei dirlo? Non so se posso dirlo". Berman gli ha fatto notare che era troppo tardi per ripensarci: "L'hai appena detto".

La notizia della fine di Billions, segue quella del ritorno nella serie di Damian Lewis. L'attore riprenderà il ruolo del miliardario Bobby Axelrod, uscito nel finale della quinta stagione. "Bobby è tornato ed è una situazione molto eccitante", ha confermato lui stesso durante un'intervista al The Late Show di Stephen Colbert.

"Nella settima stagione, le alleanze vengono ribaltate", si legge nel logline. "Le vecchie ferite sfruttate come armi. Le lealtà vengono messe a dura prova. Il tradimento assume proporzioni mai viste fino ad oggi. I nemici diventano amici diffidenti. E torna Bobby Axelrod, mentre la posta in gioco si espande da Wall Street all'intero mondo".

Showtime, che trasmette Billions, tempo fa ha annunciato l'ipotesi di realizzare due spinoff della serie ambientati a Londra e a Miami. I creatori Brian Koppelman e David Levien starebbero sviluppando altri due potenziali spin-off: Millions, sui finanzieri emergenti, e Trillions, sugli ultra- miliardari.