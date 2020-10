Billions 6: Showtime conferma la produzione di una nuova stagione

Billions 6 ha ottenuto ufficialmente il via libera alla produzione da parte di Showtime che ha annunciato il rinnovo della serie.

L'emittente ha inoltre rivelato che Corey Stoll sarà una presenza regolare nelle puntate inedite.

La quinta stagione di Billions si è interrotta cinque puntate prima del previsto a causa della pandemia che ha bloccato le riprese. Il network spera di poter mandare in onda nel 2021 i cinque episodi che mancano all'appello rispetto a quanto previsto inizialmente.

La produzione della sesta stagione dovrebbe svolgersi in contemporanea con quella della quinta in cui avevano debuttato Julianna Margulies e Corey Stoll.

La sinossi delle puntate avevanno anticipato un aumento della tensione tra Bobby e Chuck, i protagonisti interpretati da Damian Lewis e Paul Giamatti. Chuck, nel frattempo, sarà alle prese con un formidabile procuraore distrettuale interpretato da Roma Maffia; Wendy, ruolo affidato a Maggie Siff, stringerà delle sorprendenti nuove alleanze che lo metteranno a rischio con Chuck e Axe, mentre Taylor ritornerà alla Axe Capital.

Gli showrunner del progetto creato da Andrew Ross Sorkin sono Brian Koppelman e David Levien.