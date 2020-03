Billions 5: il trailer delle nuove puntate con Julianna Margulies e Corey Stoll

Billions 5 arriverà sugli schermi di Showtime domenica 3 maggio e online è stato condiviso il trailer delle puntate, mostrando anche le prime immagini dei nuovi arrivi nel cast.

Il video si apre ricordando che alcune persone hanno bisogno di potere per sentirsi vive, mostrando poi l'entrata in scena di Mike Prince, che creerà non pochi problemi a Bobby. Spazio anche alle prime sequenze con in scena Catherine Brant, una professoressa di sociologia, e ancora tanti intrighi, piani machiavellici, ammissioni e rivalità.

Nella quinta stagione di Billions debutteranno Julianna Margulies e Corey Stoll, mostrati proprio nel breve video pubblicato online.

La sinossi delle puntate inedite anticipano un aumento della tensione tra Bobby e Chuck, i protagonisti interpretati da Damian Lewis e Paul Giamatti. Chuck, nel frattempo, sarà alle prese con un formidabile procuraore distrettuale interpretato da Roma Maffia; Wendy, ruolo affidato a Maggie Siff, stringerà delle sorprendenti nuove alleanze che lo metteranno a rischio con Chuck e Axe, mentre Taylor ritornerà alla Axe Capital.

Gli showrunner del progetto creato da Andrew Ross Sorkin sono Brian Koppelman e David Levien.