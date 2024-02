Barbie, Billie Eilish:'Il film ci ha permesso di essere sinceri'

La cantante candidata all'Oscar per la canzone di Barbie ha mostrato gratitudine per Greta Gerwig.

Billie Eilish potrebbe vincere il suo primo Oscar tra pochi giorni quando verranno assegnati gli Academy Award a Los Angeles. La cantante è stata candidata insieme al fratello Finneas O'Connell per la miglior canzone con What Was I Made For?, inserita nella track list di Barbie di Greta Gerwig.

"La canzone ci ha permesso di essere onesti in un modo che non credo avremmo potuto fare se non fosse stata come un incarico. È stato un periodo buio della vita e un periodo molto poco ispiratore e molto privo di eccitazione e speranza per il futuro" ha dichiarato Eilish.

L'importanza di Barbie

L'artista ha sottolineato l'importanza di Barbie nella sua vita:"È stata una cosa profondamente importante nella mia vita e anche per la nostra vita creativa, mia e di Finneas; avevamo bisogno di qualcosa che ci riportasse nel mondo della creatività" ha spiegato Eilish.

Greta Gerwig ha mostrato al duo circa mezz'ora del film per aiutarli nella lavorazione:"Ci ha dato effettivamente carta bianca. Disse che potevamo fare quello che volevamo. Penso che sia stata una sorta di masterclass sull'ottenere ciò che si vuole con generosità. Penso che ci abbia fatto sentire che ogni idea che avevamo aveva valore per lei. Qualsiasi desiderio volessimo perseguire era la strada giusta da seguire". Billie Eilish ha spiegato che Greta Gerwig li ha fatti sentire come se potessero sbizzarrirsi sulla canzone del cuore di Barbie, proprio quello che la produzione stava cercando.