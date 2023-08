Billie Eilish rende omaggio ad Angus Cloud cantando 'Never Felt So Alone' dal vivo

Billie Eilish ha voluto ricordare l'attore Angus Cloud, morto all'età di 25 anni, durante il suo concerto al festival Lollapalooza.

Negli ultimi giorni la triste notizia della scomparsa del giovane interprete di "Fez" nello show ideato da Sam Levinson ha scosso profondamente le persone che hanno avuto l'occasione di conoscere e lavorare con lui, dal cast di Euphoria agli amici e colleghi.

La scelta della canzone per ricordare Angus

La cantante Billie Eilish è stata coinvolta nella colonna sonora di Euphoria nella seconda stagione e, sul palco del Grant Park di Chicago, ha voluto intonare le note della canzone Never Felt So Alone, realizzata con Labrinth e usata negli episodi della serie.

La giovane star della musica, dopo aver concluso il brano, ha dichiarato: "Riposa in pace Angus Cloud". Il suo ricordo è stato accolto dagli applausi dei presenti.

Angus Cloud ha concluso le riprese del film basato sui mostri della Universal prima di morire

L'addio a "Fez"

La causa della morte di Angus Cloud non è ancora stata rivelata ufficialmente. La famiglia, condividendo il comunicato in cui confermavano la notizia, ha però sottolineato che il giovane stava affrontando un periodo molto difficile dopo la morte del padre, "il suo migliore amico", e che aveva parlato apertamente della sua salute mentale in passato, prima di sottolineare "speriamo che la sua morte possa ricordare agli altri che non sono soli e non dovrebbero combattere restando in silenzio".