Angus Cloud ha concluso le riprese del film basato sui mostri della Universal prima di morire

Angus Cloud è morto a soli 25 anni nella giornata di lunedì e, nelle ultime ore, è stato confermato che aveva completato le riprese del nuovo film ispirato ai mostri della Universal.

L'attore era stato coinvolto nel progetto, di cui non è ancora stata completata la produzione, dopo aver girato Scream 6.

Il progetto inedito

Il film, ancora senza un titolo ufficiale, verrà distribuito nelle sale nel 2024 ed è diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Nel cast, oltre ad Angus Cloud, ci sono anche Kathryn Newton, Dan Stevens, Alisha Weir, Kevin Durand, Will Catlett e Melissa Barrera.

Nel team della produzione c'è Radio Silence, che comprende oltre ai due registi anche il produttore Chad Villella, in collaborazione con Project X Entertainment. Le riprese, attualmente, sono in pausa a causa dello sciopero degli attori.

Progetti inediti

Cloud aveva inoltre finito le riprese di Freaky Tales, accanto a Ben Mendelsohn e Pedro Pascal, di Your Lucky Day, un horror scritto e diretto da Dan Brown, e The Line del regista Ethan Berger, in cui hanno recitato anche Alex Wolff e John Malkovich.