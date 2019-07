Bill & Ted 3: Keanu Reeves sbarbato nelle nuove foto dal set

Le nuove foto di Keanu Reeves in versione sbarbata sul set di Bill & Ted 3 stanno facendo il giro del web. Il divo ha rinunciato alla sua inseparabile barba per tornare a indossare gli iconici panni di Ted Theodore Logan accanto ad Alex Winter, che sarà nuovamente Bill.

In Bill & Ted Face the Music Keanu Reeves ritroveremo Keanu Reeves e Alex Winter nei panni degli svitati Ted e Bill.

Bill & Ted Face the Music, le cui riprese sono iniziate a New Orleans, arriverà al cinema nell'agosto 2020. Alla regia c'è Dean Parisot. Ed Solomon ha creato la storia insieme a Chris Matheson, co-autore della sceneggiatura. I dettagli sulla trama, per ora minimi, svelano che Bill e Ted, oggi entrambi padri di famiglia, andranno indietro nel tempo per ritrovare i loro se stessi giovani, effetto questo realizzato usando materiale avanzato dai primi due capitoli.

Nel cast dell'atteso sequel ci sono anche Amy Stoch e Hal Landon Jr nei ruoli dei genitori di Ted, mentre Beck Bennett sarà Deacon. Erinn Hayes interpreterà la moglie di Ted, mentre Jayma Mays sarà quella di Bill. Tra gli interpreti ci saranno poi William Sadler, Samara Weaving, Brigette Lundy-Paine, Scott Mescudi e Anthony Carrigan.

