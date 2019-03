Bill & Ted 3: Keanu Reeves e Alex Winter svelano la data di uscita nei cinema

Bill & Ted 3 ha finalmente una data di uscita prevista nelle sale americane e a rivelarla sono stati i protagonisti Keanu Reeves e Alex Winter in un divertente video condiviso online.

Il filmato mostra gli interpreti di Ted "Theodore" Logan e Bill S. Preston di fronte all'Hollywood Bowl, dove "non suoneranno mai", e impegnati a ringraziare i fan annunciando che Bill & Ted Face the Music arriverà nelle sale il 21 agosto 2020.

Ecco il video:



La sceneggiatura è stata firmata da Chris Matheson ed Ed Solomon, mentre alla regia c'è Dean Parisot.

Nel team di produttori ci sarà anche Steven Soderbergh insieme a Scott Kroopf, Alex Lebovici, Steve Ponce, Scott Fisher, John Ryan Jr. e John Santilli.

Il nuovo film mostrerà i due protagonisti alle prese con le responsabilità dell'età adulta, nonostante non abbiano ancora realizzato i propri sogni. I due migliori amici hanno scritto migliaia di brani senza aver trovato un vero successo quando un visitatore dal futuro arriva per informarli che solo la loro musica può salvare il mondo come lo conosciamo. Bill e Ted intraprendono quindi una nuova avventura nel tempo insieme alle loro figlie, nuove figure storiche e alcune leggende della musica, con lo scopo di trovare ciò che può portare l'armonia nell'universo.