Bill Murray rimpiazzato da Steve Carrell nel nuovo film di Wes Anderson a causa del Covid

Bill Murray ha avuto il Covid e, per questo motivo, è stato rimpiazzato da Steve Carrell nel nuovo film di Wes Anderson intitolato Asteroid City.

All'inizio di questa settimana, Focus Features ha pubblicato la lista dei membri del cast del nuovo film di Wes Anderson: Bill Murray era assente dal documento relativo agli interpreti di Asteroid City e ora sappiamo perché: la star ha contratto il covid, secondo quanto riferito dal The Hollywood Reporter.

A quanto pare Murray ha dovuto abbandonare il film poco prima dell'inizio delle riprese in Spagna lo scorso settembre a causa del COVID-19. Asteroid City, l'undicesimo film di Anderson, è ora in fase di post-produzione ed è stato descritto come una meditazione poetica sul significato della vita.

La pellicola racconta la storia di una città immaginaria nel deserto americano intorno al 1955 e della sua convention Junior Stargazer che riunisce studenti e genitori da tutto il paese per competizioni accademiche, svago, commedie, drammi, romanticismo e tanto altro ancora.

Il film sarà interpretato da un mix di giovani attori e di frequenti collaboratori di Anderson: Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Ed Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend , Maya Hawke, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum e Rita Wilson. Steve Carell prenderà il posto di Bill Murray nel cast della pellicola.