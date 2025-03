Bill Murray ha un unico grande rimpianto: aver rifiutato questo leggendario regista Premio Oscar

L'attore, che storicamente non ha un agente ma sceglie personalmente i film in cui recitare o apparire, ha un grande rimpianto

Nel corso dell'ultima puntata del podcast The Howard Stern Show, Bill Murray ha svelato di avere un grande rimpianto che riguarda la sua carriera, ovvero quello di aver rifiutato un film di un grande regista.

L'attore, infatti, sarebbe dovuto apparire in un film di Clint Eastwood. Murray ha raccontato di essere un grande fan del regista fin da quando era molto giovane e guardava i film di Eastwood, come Una calibro 20 per lo specialista, e notò che tutti i personaggi spalla avevano grandi parti; avevano grandi scene di morte e venivano vendicati dal personaggio di Eastwood. Si è quindi sentito spinto a chiamare il regista di punto in bianco.

"Mi ha chiesto: 'Vorresti fare un'altra commedia con al centro i militari?'. Perché io avevo appena fatto Stripes - Un plotone di svitati e lui aveva avuto una grande idea per questa sofisticata commedia sulla Marina militare", ha ricordato Murray.

Il rifiuto di Bill Murray e le scuse a Eastwood

Bill Murray in Broken Flowers

L'attore ha raccontato che quando Eastwood gliel'ha proposto, all'inizio era preoccupato di essere incasellato in un genere specifico di film: "Tipo, accidenti, sarei diventato come Abbott e Costello e avrei dovuto fare per sempre film militari? Così gli ho risposto: 'Beh, Dio, credo che forse non dovrei farlo'".

Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America: Clint Eastwood in una scena del film

Alla fine ha rifiutato l'offerta e da allora gli capita di pensare a questo grande rifiuto. "Uno dei pochi rimpianti che ho è di non averlo fatto perché era un progetto su larga scala. Non so se avrei ottenuto una grande scena di morte", Murray ha ammesso. "Era più una commedia. Lui aveva accesso alle barche della Seconda Guerra Mondiale e avrebbe potuto mettere insieme una flotta e cose del genere, e c'erano delle cose belle".

"Quando lo incontro, gli dico: 'Mi dispiace. Non lo so... ma vorrei averlo fatto Clint, mi dispiace davvero". Murray ha aggiunto che Eastwood ha "superato la cosa", definendo il Premio Oscar un "tipo molto resistente".