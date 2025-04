Bill Murray si emoziona svelando quando ha incontrato per la prima volta Bruce Willis

Bill Murray ha rivelato i dettagli della prima volta che ha incontrato Bruce Willis nel periodo in cui non era ancora una star del cinema.

Durante un'apparizione televisiva al talk show Watch What Happens Live condotto da Andy Cohen, l'attore ha infatti spiegato quando ha capito che sarebbero diventati amici.

Il racconto di Murray

Bruce Willis lavorava dietro le quinte di Saturday Night Live negli anni in cui Bill Murray era uno dei protagonisti dello show cult.

La star ha parlato della sua esperienza sul set di Moonrise Kingdom, diretto da Wes Anderson nel 2012, spiegando che lo considera un 'film meraviglioso e adorabile'.

Murray ha poi proseguito sottolineando: "Ho potuto lavorare e ho avuto un'esperienza meravigliosa con Bruce Willis e dovremmo ricordarlo oggi. Ha da poco festeggiato il compleanno".

L'attore ha quindi voluto ribadire: "Bruce Willis è una brava persona. Lui è fottutamente una brava persona. Ed era un buon amico".

Svelando quando ha incontrato per la prima volta il protagonista di Die Hard, Bill ha ricordato che Bruce lavorava per il team di Saturday Night Live andando nei camerini delle star a riempire i contenitori degli snack, rifornendoli con pretzel e M&M's: "E mi ricordo che quando l'ho incontrato dopo che aveva avuto successo, mi ha detto 'Tu e Gilda Radner siete stati gentili con me'. E ho sempre pensato: 'Okay, vado d'accordo con questo ragazzo'".

La famiglia di Bruce Willis ha rivelato nel 2023 che l'amato protagonista di tanti film action soffre di demenza e la sua situazione di salute lo obbligava a dire addio al mondo della recitazione.

Il 19 marzo l'attore ha compiuto 70 anni e la sua famiglia su Instagram ha condiviso video e auguri, ringraziando inoltre i fan per tutto l'affetto dimostrato negli ultimi anni.