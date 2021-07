Bill Cosby, dopo la scarcerazione il ritorno in scena? "La gente vuole vederlo in tour"

In seguito alla scarcerazione di Bill Cosby, gli agenti dell'attore sarebbero pronti ad organizzare il suo ritorno sul palcoscenico. Secondo quanto riferito a Inside Edition da Andrew Wyatt, rappresentante dell'interprete comico: "Un numero notevole di promoter ha già telefonato per organizzare nuovi one-man-show. La gente desidera vederlo nuovamente in scena!".

Bill Cosby: la copertina del New York magazine raccoglie le sue 35 accusatrici

La notizia del potenziale ritorno in scena di Bill Cosby giunge dopo la sua scarcerazione in seguito all'annullamento della sentenza del 2018, che decretava la sua condanna dai tre ai dieci anni di carcere. L'ex star della serie I Robinson era stato ritenuto colpevole di violenza sessuale nel caso di Andrea Constand, ex dipendente della Temple University.

Immediate le reazioni di alcune donne tra quelle che lo hanno accusato di averle molestate o stuprate. La giornalista Joan Tarshis ha accusato Bill Cosby di averla violentata quando aveva 19 anni e ha dichiarato: "Si tratta di una decisione orribile che scoraggia le donne a farsi avanti in casi del genere. Se denunciare non serve a nulla, allora qual è il suo fine?!". Anche Patricia Steuer si è unita al coro delle critiche: "Sono disgustata dal sistema giudiziario americano che finisce puntualmente per favorire uomini anziani e potenti rispetto alle donne".

Come riportato da The Wrap, nel corso di una dichiarazione, il team di Bill Cosby ha negato le accuse ricevute da sessanta donne e ha condannato i media rei di aver contribuito ad alimentare una certa retorica: "In risposta agli attacchi retorici ricevuti dai media, Bill Cosby non ha mai ammesso di aver drogato alcuna donna né tantomeno di aver portato avanti rapporti sessuali senza consenso. Cosby ha sempre proclamato di essere innocente, a differenza di quanto riportato dai media. I media mainstream, invece, hanno sempre riportato il falso e hanno influenzato in modo negativo il parere del pubblico sull'attore. Questo comportamento deve fungere da monito su ciò che riescono a fare i media nell'ambito dell'agenda pubblica".

Bill Cosby è stato scarcerato dopo che la Corte Suprema della Pennsylvania ha ribaltato la sentenza del 2018, ora annullata, sostenendo che il processo iniziato nel 2015 non sia stato equo e corretto.