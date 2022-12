Bill Cosby, nonostante i problemi legali, vuole andare in tour nel 2023

Bill Cosby sembra abbia intenzione di intraprendere un tour nel 2023. L'attore è stato rilasciato dopo tre anni di carcere dopo una nuova sentenza della Corte Suprema che ha ribaltato il risultato del processo che si era concluso nel 2018, stabilendo che l'attore era colpevole di violenza sessuale.

Durante un'intervista rilasciata a Scott Spears per WGH Talk, Bill Cosby ha spiegato: "Quando uscirò da tutto questo, sento che potrò esibirmi ed essere il Bill Cosby che il mio pubblico conosce".

L'ex star della serie I Robinson ha quindi confermato che il 2023 dovrebbe essere l'anno giusto: "Sì, perché c'è così tanto divertimento nel tipo di narrazione che faccio. Anni fa, forse un decennio fa, ho trovato che è meglio dirlo dopo che lo scrivo".

Bill Cosby: una delle vittime rivela di essere andata alla Playboy Mansion con il comico

Il portavoce di Cosby, Andrew Wyatt, ha confermato che l'intenzione del suo cliente è iniziare un tour in primavera o estate.

Bill dovrà però affrontare altri problemi legali dopo che cinque donne gli hanno fatto causa potendo usare le leggi nello stato di New York che sospende temporaneamente che i reati sessuali cadano in prescrizione. Le donne sostengono di essere state violentate o costrette a compiere atti sessuali alla fine degli anni '80 e negli anni '90, quando l'attore era una star della NBC. Cindra Ladd, invece, sostiene di essere stata violentata nel 1969.