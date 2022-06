Bill Cosby condannato per abuso su minore: la sentenza è arrivata

È arrivato il verdetto del tribunale di Los Angeles, che condanna Bill Cosby per aver abusato di una minorenne alla fine degli anni '70.

Da anni era aperto il processo contro l'attore Bill Cosby, protagonista della sit-com cult I Robinson, accusato di aver abusato di una donna quando era solo una sedicenne. Ora, l'attore è stato condannato.

Bill Cosby in una scena de I Robinson

La giuria della California, coinvolta nel processo, ha deliberato che Bill Cosby ha aggredito sessualmente Judy Huth, la donna che ha accusato l'attore nel 2014, alla Playboy Mansion di Hugh Hefner nel 1975, quando lei era solo un'adolescente. La donna, che ora ha 64 anni, ha ricevuto un risarcimento di 500 mila dollari, dopo ben quattro giorni di delibera da parte del tribunale.

Sebbene Bill Cosby sia stato accusato di cattiva condotta sessuale da 60 donne, questa è stata la prima causa civile ad arrivare a processo. L'attore, che anche dopo la condanna nega che sia avvenuto qualsiasi tipo di incontro sessuale con Judy Huth, non ha partecipato in presenza al processo a Santa Monica.

I giurati ritengono che Bill Cosby abbia intenzionalmente abusato di Judy, sapendo benissimo che si trattava di una minorenne e che l'attore fosse guidato da un interesse sessuale innaturale o anormale per una minore, come riporta l' Associated Press.

È una nuova battuta d'arresto per il comico, uscito dal carcere lo scorso anno. Ora Bill Cosby è condannato definitivamente anche se i suoi legali sono pronti per un ennesimo ricorso.