Nicole Kidman non ama i red carpet:'Ogni volta non vedo l'ora di finire, svestirmi e infilarmi il pigiama'

In un'intervista rilasciata al magazine Elle, Nicole Kidman ha confessato di non amare particolarmente i red carpet e gli eventi glamour, giudicando la preparazione talvolta opprimente e un po' irreale.

Nicole Kidman in una scena di Birthday Girl

"Voglio uscire, togliermi il vestito e mettermi il pigiama" racconta l'attrice premio Oscar "È un po' l'opposto di Cenerentola. Sono felice di tornare a casa e tornare ad essere me stessa. Mi sento un po' sopraffatta. Penso 'Devo tornare a casa adesso. Sono molto stanca. Voglio scaldarmi, voglio accoccolarmi e voglio sentirmi vera'".

Vita familiare

Nonostante una vita sotto i riflettori e caratterizzata da esperienze diverse, Kidman ha dichiarato di trovare appagamento nella vita dalle persone che ama:"Ho una vita molto piena con le persone che amo. Sto crescendo delle figlie. Sono una moglie, sono una migliore amica. Sono una sorella, sono una zia. Ho relazioni profondamente intime con le persone. E questo, per me, è il significato della vita. E poi prendersi cura di ciò che lasciamo indietro, di chi lasciamo indietro e come lo facciamo, il nostro senso di rispetto per questo".

Nicole Kidman e suo marito Keith Urban sono sposati dal giugno 2006 e sono genitori di due figlie, Sunday (15 anni) e Faith (13 anni). Di recente, Nicole Kidman è tornata ad interpretare la regina Atlanna in Aquaman e il Regno Perduto, e ha recitato in The Northman di Robert Eggers, al fianco di Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy e Ethan Hawke.