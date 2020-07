Big Fish, su Netflix in streaming da oggi

Big Fish torna su Netflix in streaming a partire da oggi 1 luglio: disponibile la pellicola del 2003 di Tim Burton con Ewan McGregor e Helena Bonham Carter!

Per gli utenti fan di Tim Burton arriva una nuova buona notizia: Big Fish, una delle pellicole più amate del genio di Burbank, è già disponibile sul servizio streaming. La pellicola uscita nel 2003, ispirata al romanzo omonimo, vede Albert Finney e Ewan McGregor nel ruolo di Edward Bloom. Nel film William Bloom pensa di non aver mai conosciuto davvero suo padre: con il genitore in punto di morte, cerca di mettere insieme tutte le storie che è riuscito a raccogliere durante tanti anni. Attraverso queste storie comincia a farsi un'idea più precisa delle grandi imprese e dei grandi fallimenti del padre.

Ewan McGregor e Danny DeVito in una scena di BIG FISH

Il film è stato un successo di critica e pubblico, con 125 milioni di dollari incassati e una nomination agli Oscar 2004 nella categoria Migliore Colonna Sonora, e 4 nomination ai Golden Globes (Miglior Film, Miglior Attore Non Protagonista, Migliore Colonna Sonora e Migliore Canzone Originale). L'enorme cast vede la presenza di Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange, Alison Lohman, Helena Bonham Carter, Steve Buscemi, Danny DeVito, Marion Cotillard, Matthew McGrory e Miley Cyrus!

Big fish - Le storie di una vita incredibile è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.