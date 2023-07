Big Fish: la casa usata per le riprese del film è stata distrutta da un incendio

Un incendio in Alabama ha distrutto una casa utilizzata dal regista Tim Burton per le riprese del suo film Big Fish.

La casa usata per le riprese di Big Fish, il film diretto da Tim Burton, è stata distrutta da un incendio, come rivelato online dalla pagina Facebook di Jackson Lake Island.

Gli spazi usati per i ciak dal regista erano stati costruiti per il lungometraggio con star Ewan McGregor.

L'incidente

La città fittizia di Spectre era stata ideata per Big fish - Le storie di una vita incredibile e uno degli edifici, come rivelato online poche ore fa, è stato colpito da un fulmine e ha preso fuoco, venendo raso al suolo.

Nonostante l'incidente, le visite agli spazi sono riprese regolarmente, come confermato dalla pagina ufficiale.

Il film di Tim Burton

Il film Big Fish si basava sul romanzo del 1998 scritto da Daniel Wallace e aveva come protagonisti Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange, Helena Bonham Carter, Alison Lohman, Robert Guillaume, Marion Cotillard e Steve Buscemi. Al centro della trama c'era un uomo che prova a dividere la realtà e la finzione nel ricostruire la vita del padre, che ha sempre condiviso dei racconti incredibili. Le riprese si sono svolte in Alabama e il film ha incassato 122,9 milioni di dollari a fronte di un budget di 70 milioni.

Il lungometraggio diretto da Tim Burton ha inoltre ricevuto quattro nomination ai Golden Globes.