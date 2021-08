Big Eyes: stasera su Rai1 il film di Tim Burton con Amy Adams e Christoph Waltz

Stasera su Rai1 alle 21:25 va in onda Big Eyes, il film, con Amy Adams e Christoph Waltz, con cui Tim Burton ha raccontato la storia vera della pittrice Margaret Keane.

Per il ciclo 'lunedì cinema', stasera su Rai1 alle 21:25 va in onda Big Eyes, film biografico diretto da Tim Burton nel 2014, basato sulla storia vera di Margaret Keane, pittrice che, tra gli anni '60 e '70, rivoluzionò l'arte americana ma protagonista di una singolare vicenda.

Big Eyes: Amy Adams all'opera nel suo studio

Tra il 1960 e il 1970 negli Stati Uniti i dipinti di Margaret Keane (Amy Adams) e di suo marito Walter (Christoph Waltz) divennero un vero e proprio fenomeno. I quadri ritraevano bambini dai grandi occhi e nonostante a dipingerli fosse Margaret, il marito Walter fece credere al mondo di essere lui il vero autore dei dipinti, conquistando la celebrità in maniera disonesta.

La loro storia d'amore finì con un divorzio e tra i due scoppiò una battaglia legale senza precedenti che li costrinse a un duello a colpi di colori e pennello in nome della verità.

Tim Burton, inizialmente solo produttore del film, ha preso poi in mano la regia (inizialmente affidata agli sceneggiatori Scott Alexander e Larry Karaszewski), nelle stesse settimane in cui i due protagonisti designati, Reese Witherspoon e Ryan Reynolds, hanno rinunciato al progetto, rendendo quindi necessario scritturare due nuovi interpreti: Christoph Waltz e Amy Adams, premiata con un Golden Globe per il ruolo di Margaret Keane.