Big: Elizabeth Perkins svela perché non è mai stato realizzato un sequel

L'attrice protagonista della commedia anni '80 ha svelato la ragione per cui un sequel non si è mai fatto.

Difficile a credersi nel mondo di oggi, ma Big - una delle commedia anni '80 di maggior successo in assoluto - non ha mai avuto un sequel e l'attrice Elizabeth Perkins ha svelato il perché.

Big ha trasformato Tom Hanks in una superstar da un giorno all'altro ed è diventato uno dei film più celebri non solo di quegli anni ma in grado di ispirare nuove generazioni di attori e filmmaker, tra cui Zachary Levi e David F. Sandgberg che hanno dichiarato di essersi ispirati proprio a Big nella realizzazione di Shazam!

Mentre era impegnata nella promozione di The Afterparty di Apple TV+, la star di Big Elizabeth Perkins ha spiegato perché non c'è mai stata la possibilità di fare un sequel, nonostante sia stato un film così iconico e uno dei più venduti dell'era dell'home video.

Big, Robert De Niro ammette: "Ero stato scelto per il film, ma poi il ruolo è andato a Tom Hanks"

"No, non se n'è mai parlato nemmeno una volta", ha risposto Perkins. "È stato trasformato in un musical a Broadway per un po' di tempo e ci sono stati una sorta di piccoli spin-off, come so che c'era un film con una bambina che cresceva. Non è mai stato un film di cui Penny Marshall volesse fare un sequel. Pensava: 'Ho raccontato questa storia, è perfetta così com'è', e né io né Tom eravamo interessati ad aggiungervi qualcosa perché era solo questo momento incastonato nel tempo, e penso che sia perfetto proprio per questo".