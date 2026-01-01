Biancaneve, su Rai Uno in seconda serata la rivisitazione della favola con Lily Collins e Julia Roberts

Rai Uno dedica la prima serata dell'anno a Biancaneve, e lo fa con una duplice rilettura del personaggio: prima la versione di Walt Disney, poi quella del 2012, dove la principessa più bella del reame lotta per il suo popolo. Ad interpretarla in questa nuova versione, Lily Collins. L'appuntamento è alle 23.10**.

Una nuova versione di Biancaneve

Dopo Biancaneve e i sette nani di Walt Disney, in seconda serata arriva una versione che, di nuovo, rilegge la favola dei Fratelli Grimm. Qui stravolgendola di nuovo: con una matrigna sarcastica interpretata da Julia Roberts, una Biancaneve che vuole rendere giustizia al suo popolo, i nani immaginati come una gang di ladruncoli e un regista, Tarsem Singh, che fa incontrare la fiaba con il mondo di Bollywood.

Titolo originale Mirror mirror, in italiano tradotto semplicemente come Biancaneve, è una versione liberamente ispirata alla celebre favola.

La trama: la banda dei Sette Nani e Biancaneve in difesa del suo popolo

Lily Collins in The Brothers Grimm: Snow White: una sequenza del film

Rimasta orfana prima della madre poi del padre, il Re, quando compie diciott'anni Biancaneve decide di fuggire dal palazzo: la ragazza vuole vedere con i suoi occhi come sta il popolo, dopo che la servitù le ha raccontato delle terribili condizioni in cui versa. La regina Clementianna infatti, lo ha affamato imponendogli tasse su tasse con la scusa di proteggerlo da una spaventosa Bestia che terrorizza le sue terre, ma in realtà usandone i soldi per condurre una vita agiata e rimanere bella.

Lungo la strada, Biancaneve incontra il principe Alcott(Armie Hammer) e il suo scudiero Renbock: i due sono stati appena derubati da un gruppo di banditi, i Sette Nani. Biancaneve li libera e, poco dopo, prosegue il suo viaggi in città: qui la principessa scopre che quello che le aveva raccontato la servitù è vero, che ai cittadini è stato impedito persino di danzare e cantare. Biancaneve allora decide di opporsi alla terribile matrigna, una strega esperta di magia nera, e di provare a salvare il suo regno. Saranno i Nani, suoi futuri alleati, ad addestrarla alla lotta e al furto.

Curiosità sul film

Julia Roberts in The Brothers Grimm: Snow White, nei panni della Regina

Il film ha vinto un Oscar nel 2013 per i costumi, ma è diventato noto per cosa si nascondeva sotto i vestiti. Anzi, chi: i figli di Julia Roberts.

Ai tempi delle riprese infatti, i due bambini erano ancora piccoli e andavano su set con la mamma, nascondendosi sotto le enormi gonne degli abiti da ballo. L'attrice però, li faceva allontanare tra una ripresa e l'altra, perché preferiva non sentissero i dialoghi: è stato proprio su quel set, che i bambini hanno capito di essere figli di un'attrice famosa.

Per quanto invece riguarda i tanti trattamenti cosmetici cui si sottopone la regina per rimanere bella, dalla cacca di uccello alla bava di lumaca, si tratta di trattamenti veri: l'unico inventato, è la puntura d'ape per rimpolpare le labbra.