Romeo e Giulietta: Kit Connor e Rachel Zegler star dello spettacolo di Broadway

La storia di Romeo e Giulietta tornerà in scena a teatro anche a Broadway, non solo a Londra, e i protagonisti della produzione americana saranno Kit Connor e Rachel Zegler.

Le due giovani star sono conosciute per aver recitato rispettivamente nella serie Heartstopper e in West Side Story.

Il nuovo spettacolo teatrale

Locandina di Rachel Zegler

Alla regia di Romeo + Juliet sarà impegnato Sam Gold, mentre il produttore Jack Antonoff comporrà le musiche originali e Sonya Tayeh si occuperà delle coreografie.

Kit Connor, Rachel Zegler e Antonoff, grazie al progetto, faranno il loro debutto nel mondo di Broadway.

L'attore tornerà prossimamente protagonista sugli schermi televisivi di Netflix con gli episodi della stagione 3 di Heartstopper, mentre la sua collega è star della nuova versione live-action, prodotta dalla Disney, di Biancaneve e i sette nani-

Gold ha dichiarato: "Con le elezioni presidenziali in arrivo a novembre, ho avuto voglia di realizzare in autunno uno show che celebra la giovinezza e la speranza, e libera la rabbia che provano i giovani pensando al mondo che stanno ereditando".

La sinossi diffusa dalla produzione dichiara: "La gioventù è fottuta. Lasciati ai loro device nel mondo di finali violenti dei loro genitori, una coppia impulsiva di amanti ostacolati del destino sfreccia vero il loro epilogo inevitabile. L'intossicante picco della passione scivola presto in un caos brutale che può concludersi in un solo modo".