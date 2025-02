Biancaneve, Rachel Zegler: "Le critiche? Tutta colpa dell'amore per la versione originale"

La star del live action Disney Biancaneve, Rachel Zegler, è tornata a parlare delle critiche ricevute dal nuovo remake, sostenendo che, dal suo punto di vista, tutto nasce dall'amore per il Classico del 1937.

Molti spettatori hanno criticato in primis la scelta di Zegler come protagonista e le polemiche si sono ulteriormente accese quando la star ha definito 'superata' la versione animata degli anni '30.

Rachel Zegler risponde alle critiche nei confronti di Biancaneve

L'attrice reputa la reazione negativa al film come una sorta di senso di protezione nei confronti del film animato:"Interpreto i sentimenti delle persone verso questo film come passione. Che onore far parte di qualcosa che suscita emozioni così forti".

Rachel Zegler insieme ai nani in una scena di Biancaneve

La star di West Side Story ricorda nell'intervista:"Non saremo sempre d'accordo con tutti coloro che ci circondano, e tutto ciò che possiamo fare è il nostro meglio".

L'orgoglio di Rachel Zegler per le sue origini

Uno dei punti critici più accesi è ciò che riguarda le origini colombiane di Rachel Zegler:"La realtà, per noi latinoamericani che lavoriamo in questo settore, è che cerchiamo di rappresentare l'intera diaspora. So da dove vengo, lo rappresento nella mia narrazione e lo porto nel cuore ogni giorno. Nessuno potrà mai dirmi che non fa parte di me".

Biancaneve è diretto da Marc Webb e include nel cast anche Gal Gadot nel ruolo della Regina Cattiva, Ansu Kabia nei panni del Cacciatore ed Emilia Faucher nei panni di Biancaneve bambina.

I nani in una scena di Biancaneve

Il film uscirà nelle sale cinematografiche americane il 21 marzo.