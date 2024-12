Biancaneve, interpretata da Rachel Zegler, canta una delle canzoni del nuovo film Disney in una clip

La nuova versione Disney del film Biancaneve e i sette nani arriverà nei cinema di tutto il mondo nel mese di marzo e online è stato condiviso un video che regala un'anticipazione della canzone originale intitolata Waiting on a wish.

Nella clip pubblicata online dallo studio a Natale si vede la principessa interpretata da Rachel Zegler cantare mentre si trova in quello che sembra essere il palazzo della sua famiglia, oltre a mostrare dei flashback e un breve momento in cui la giovane interagisce con degli animali.

La nuova clip di Biancaneve e i sette nani

Nell'estratto della scena in cui Rachel Zegler canta Waiting on a Wish la giovane Biancaneve ricorda quello che le aveva raccontato il padre parlando del suo passato e condivide il suo desiderio di diventare ciò che è destinata a essere.

Ecco il video:

I brani originali composti per Biancaneve sono firmati da Benj Pasek e Justin Paul, già autori delle canzoni di La La Land e The Greatest Showman.

Il cast della nuova versione del classico Disney

Nel cast del film ci sono, oltre a Zegler nei panni della principessa, anche Gal Gadot che è la Regina Cattiva, Andrew Burnap nei panni di Jonathan, Ansu Kaiba che sarà il Cacciatore, Martin Klebba che è Brontolo, e Patrick Page che dà voce allo specchio magico.

Come mostrato anche nella recente clip tratta dal film diretto da Marc Webb, le origini del nome Biancaneve saranno diverse rispetto a quelle del classico animato. Rachel aveva spiegato: "In quel racconto è sopravvissuta a una tempesta di neve avvenuta quando era una bambina. E quindi il re e la regina hanno deciso di darle il nome di Biancaneve per ricordarle la sua resilienza. Uno dei temi principali nel nostro film che si rivolge a ogni giovane donna o ragazza è ricordarsi quanto si è realmente forti".