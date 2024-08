Biancaneve, oltre 1 milione di "non mi piace" su YouTube per il trailer del remake Disney

Probabilmente è giusto dire che il primo trailer del remake live-action di Biancaneve della Disney non è andato particolarmente a genio alla maggior parte dei fan.

Il teaser ha debuttato all'inizio del mese durante il D23 e ora ha raggiunto 1 milione di "non mi piace" su YouTube.

È un segno innegabile che i fan sono stufi di questi remake di amati classici dell'animazione, o possiamo semplicemente attribuire questo fatto al contraccolpo negativo che il film ha subito per mesi a causa della percezione che la Disney stia "imponendo un'agenda woke" con l'ingaggio di Rachel Zegler come protagonista e apportando diverse altre modifiche significative all'originale?

Onestamente, anche lasciando da parte il livello di odio e negatività ingiustificati, sarebbe difficile trovare qualcuno che abbia qualcosa di bello da dire su questo film - soprattutto da quando la prima immagine promozionale ufficiale ha rivelato Biancaneve insieme a sette... creature umanoidi mal congegnate.

Biancaneve: mostrato il primo trailer e finora sembra rispettare la versione originale

I dettagli del remake

Zegler ha commentato così l'immagine dopo la sua diffusione online. "Si tratta di una cosa iconica a cui la gente tiene molto. Non voglio rovinare tutto per nessuno, inclusa me stessa, gli sceneggiatori, Marc Webb e tutto il nostro team di produzione. La storia è un po' diversa. Siamo riusciti a fare Whistle While You Work, il che mi ha reso davvero felice ed eccitata. Ero davvero nervosa più che altro per l'elemento tecnico. È uscita la prima immagine... e nel film c'è molta CGI".

Locandina di Snow White

"La maggior parte di quella giornata l'ho passata a cantare a vuoto", ha proseguito Zegler. "Sono sicura che anche voi sapete come ci si sente. C'erano molti pupazzi e CGI in post-produzione. È stato davvero intenso. Ci sono molti bloopers di me che lancio una scopa e la lascio cadere a terra, perché a quanto pare è così che si lanciano le cose ai personaggi in CGI. Ma è così divertente!".

Biancaneve è diretto da Marc Webb, regista di The Amazing Spider-Man, e dovrebbe ampliare la storia del classico animato del 1937. Il film conterrà nuove canzoni di Benj Pasek e Justin Paul (La La Land e The Greatest Showman) e vedrà anche la star di Wonder Woman Gal Gadot nel ruolo della Regina Cattiva.

Gli attori per la maggior parte dei sette "nani" non sono stati annunciati, ma sappiamo che Martin Klebba, che ha partecipato a tutti i film dei Pirati dei Caraibi, interpreterà Brontolo. È stato inoltre confermato che il film includerà una versione più giovane di Biancaneve, il che suggerisce che avremo una sorta di scene di flashback che approfondiranno le origini del personaggio principale.