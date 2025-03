Biancaneve: i nuovi poster e due video inediti mostrano alcune famose scene della storia

Il 20 marzo arriverà nei cinema italiani la nuova versione di Biancaneve, con star Rachel Zegler nel ruolo della principessa e Gal Gadot in quello della strega cattiva, e online sono stati condivisi dei poster e due video inediti.

Nelle immagini promozionali si possono così vedere alcune scene memorabili della storia della ragazza, come il momento in cui le viene consegnata la mela avvelenata.

Le nuove immagini promozionali

Nei poster del film Biancaneve, inoltre, appaiono la matrigna interpretata da Gal Gadot e i tanti animali del bosco che stringono amicizia con la principessa interpretata da Rachel Zegler.

Le varie versioni delle immagini promozionali regalano qualche nuova anticipazione sulle scene del film, in particolare quelle ambientate nella foresta.

Biancaneve: un poster del film con Rachel Zegler e Gal Gadot

Biancaneve: Rachel Zegler in un poster del film

Biancaneve: una locandina del film

Biancaneve: un nuovo poster del film

Biancaneve: un poster del film ritrae la strega e la principessa

Biancaneve: un poster del film Disney

Una clip mostra poi un'interazione tra le due protagoniste, ritraendo Biancaneve mentre cerca di convincere la matrigna a compiere dei gesti gentili nei confronti degli abitanti del regno.

Uno spot, infine, propone un montaggio con molti momenti della storia della ragazza che diventa amica dei sette nani e cerca di sopravvivere ai tentativi della strega cattiva di ucciderla.

Il cast della nuova versione del classico Disney

Nel cast del film ci sono, oltre a Zegler nei panni della principessa, anche Gal Gadot che è la Regina Cattiva, Andrew Burnap nei panni di Jonathan, Ansu Kaiba che sarà il Cacciatore, Martin Klebba che è Brontolo, e Patrick Page che dà voce allo specchio magico.

Il regista di Biancaneve è Marc Webb, mentre lo script è firmato da Erin Cressida Wilson, ispirandosi al classico animato del 1937.

Nel team della produzione ci sono poi Marc Platt, Jared LeBoff e Callum McDougall.

Le canzoni originali ideate per la nuova versione della storia sono state composte da Benji Pasek e Justin Paul.