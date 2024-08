Biancaneve: mostrato il primo trailer e finora sembra rispettare la versione originale

Al D23 Expo è stato presentato il primo teaser del live-action di Biancaneve, con Rachel Zegler nel ruolo della protagonista e Gal Gadot come Regina Cattiva. Il trailer, attesissimo dai fan, ha mostrato Zegler interpretare una versione moderna del classico "Whistle While You Work", ovvero "Impara a fischiettar", accompagnata dai sette nani in CGI. Mesi fa ne era trapelata un'immagine che aveva scatenato molte discussioni, ma quella che si è vista al D23 è una versione che rispetta la tradizione.

La nuova versione, diretta da Marc Webb, promette di espandere la storia originale del 1937 con nuovi brani musicali composti dal duo vincitore dell'Oscar, Benj Pasek e Justin Paul. L'uscita è prevista per marzo 2025​.

Gal Gadot, parlando del suo ruolo, ha sottolineato l'importanza di rendere la Regina Cattiva più complessa e sfaccettata, non solo malvagia per il gusto di esserlo. Ha descritto il rapporto tra la Regina e Biancaneve come simile a quello tra madre e figlia, affrontando temi di invecchiamento e rilevanza personale​.

Rachel Zegler, già nota per il suo ruolo in West Side Story, interpreta una Biancaneve che mantiene lo spirito originale, ma con un tocco moderno. Il trailer si conclude con l'iconica mela rossa, suggerendo che il film rimarrà fedele agli elementi chiave della versione animata.

Questo adattamento fa parte della serie di remake live-action dei classici Disney, che continua a riscuotere successo al botteghino. Il progetto ha già generato grande interesse, soprattutto per la scelta del cast e le nuove interpretazioni musicali, suscitando non poche polemiche nella fase iniziale.