Biancaneve: Martin Klebba interpreterà Brontolo nel nuovo film Disney

Il nuovo film live-action dedicato alla storia di Biancaneve avrà tra i suoi protagonisti anche Martin Klebba, che ha già collaborato con la Disney in occasione della saga di Pirati dei Caraibi.

L'attore ha avuto molti ruoli in film fantasy come Men in Black II, Looney Tunes: Back in Action e Mirror Mirror.

Durante l'evento Fan Expo che si è svolto a Denver, Martin Klebba ha confermato che è stato coinvolto nelle riprese di Snow White and the Seven Dwarfs che avrà come star Rachel Zegler, recentemente già star del remake di West Side Story.

L'attore avrà il ruolo di Brontolo, uno dei sette nani che nel lungometraggio originale aveva la voce di Pinto Colvig, anche se non è ancora stato svelato l'approccio scelto dagli autori dopo le polemiche rivolte al progetto da Peter Dinklage, che aveva attaccato la rappresentazione dei nani compiuta nella versione animata.

La nuova versione cinematografica della storia di Biancaneve, con star Rachel Zegler nel ruolo della protagonista e Gal Gadot in quella della sua matrigna.

Nel cast del film ci sarà anche Andrew Burnap e le canzoni originali saranno composte da Benj Pasek e Justin Paul.