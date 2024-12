Biancaneve e i sette nani: la Regina Cattiva di Gal Gadot a confronto con lo specchio magico

Ecco la foto che confronta la villain della star di Wonder Woman con l'oggetto fatato.

Il remake di Biancaneve e i sette nani si inserisce nel calderone abbracciato negli ultimi anni da Disney, che ha deciso di riportare sullo schermo versioni remake dei suoi classici. A quasi novant'anni dalla sua uscita, il primo Classico Disney tornerà al cinema il 21 marzo 2025.

Ora ScreenRant ha pubblicato un'immagine esclusiva di Gal Gadot nei panni della Regina Cattiva di fronte ad uno specchio, nel suo inquietante covo. La star di Wonder Woman fronteggerà la Biancaneve di Rachel Zegler.

Regina cattiva davanti allo Specchio Magico

Nell'immagine si vede Gal Gadot/Regina Cattiva nella lugubre atmosfera della sua stanza davanti al famoso Specchio Magico che le darà la notizia che non avrebbe mai voluto sentire: nel regno la più bella è Biancaneve.

La fatidica domanda allo specchio darà il via al piano malefico della Regina, decisa a voler eliminare a tutti costi quella fanciulla che minaccia il dominio della sua bellezza nell'intero regno.

La produzione di Biancaneve

Il regista americano Marc Webb, noto per il suo lavoro in The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield nei panni di Peter Parker/Uomo Ragno, sarà alla regia del live action di Biancaneve, con protagonista la star di West Side Story Rachel Zegler. Oltre a Gadot il cast del film include altri protagonisti.

La produzione del remake del primo Classico uscito nelle sale nel 1937, Biancaneve e i sette nani, ha scelto per l'occasione Andrew Burnap per il ruolo di Jonathan, Ansu Kabia nei panni del Cacciatore ed Emilia Fauchner nel ruolo della giovane Biancaneve.