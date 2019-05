Biancaneve e i Sette Nani: Marc Webb regista della nuova versione live-action?

Biancaneve e i Sette Nani ritornerà prossimamente nelle sale cinematografiche con una nuova versione Disney live-action che dovrebbe essere diretta dal regista Marc Webb.

Il progetto dovrebbe riprendere il classico d'animazione, aggiungendo nuovi dettagli alla storia della principessa e canzoni inedite.

Il prossimo lungometraggio di Biancaneve e i sette nani, il primo progetto animato realizzato dallo studio oltre 80 anni fa, sarà scritto da Erin Cressida Wilson, mentre Benj Pasek e Justin Paul, reduci dal successo di La La Land e del musical Dear Evan Hansen, firmeranno i brani musicali.

La produzione sarà infine curata da Marc Platt.

Marc Webb ha girato il film The Amazing Spider-Man, Gifted e The Only Living Boy in New York.

Disney ha recentemente portato nelle sale cinematografiche gli adattamenti live-action di Dumbo e Aladdin e tra qualche mese debutterà la nuova versione de Il Re Leone, diretta da Jon Favreau.

