Biancaneve, Rachel Zegler omaggia la doppiatrice originale Adriana Caselotti: "Le devo tutto"

Rachel Zegler ha condiviso su Instagram una foto in cui omaggia il look di Adriana Caselotti, storica doppiatrice di Biancaneve nel Classico animato del 1937.

Zegler ha ricordato l'importanza che ha avuto Caselotti nella sua vita proprio grazie al doppiaggio di Biancaneve e i sette nani, il primo film d'animazione dell'impero disneyano.

L'omaggio di Rachel Zegler ad Adriana Caselotti

"Dovevo rendere omaggio alla Biancaneve originale, Miss Adriana Caselotti. A lei devo tutto" ha scritto Zegler nella didascalia del post che ha dedicato alla doppiatrice.

Nella foto, Rachel Zegler posa di profilo con un'acconciatura a caschetto riccio, adornata da un fiocco rosso, indossando un top grigio a spalle scoperte. Nel post è inclusa anche una foto in bianco e nero di Caselotti con un'acconciatura simile, accanto ad un bozzetto di Biancaneve con lo stesso look e un video in stile retro della stessa protagonista del remake.

La voce originale di Biancaneve

Adriana Caselotti ha prestato la propria voce al Classico Disney del 1937, Biancaneve e i sette nani, venendo proclamata Disney Legend nel 1994. Nata nel 1916 a Bridgeport da immigrati italiani, Caselotti accumulò pochi altri ruoli fino alla metà degli anni '40 ed è scomparsa nel 1997.

Nel remake live action di Biancaneve e i sette nani, Rachel Zegler interpreta Biancaneve, accanto a Gal Gadot nei panni della Regina Cattiva. Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 20 marzo, un giorno prima dell'uscita nei cinema americani.

Rachel Zegler in una scena di Biancaneve

Il cast è completato da Andrew Burnap, Ansu Kabia, Jeremy Swift, Martin Klebba, George Salazar, Andy Grotelueschen, Tituss Burgess, Jason Kravits, Andrew Barth Feldman e Patrick Page, voce e modello dello Specchio Magico interrogato dalla Regina Grimilde su colei che è la più bella del reame.