Biancaneve e i sette nani: il live-action Disney entrerà in produzione a breve?

Biancaneve e i sette nani, in versione live-action, dovrebbe entrare in produzione a breve. Disney non ha ancora confermato ma il rumor arriva da una fonte molto vicina agli studios.

Il portale The DisInsider ha affermato, poche ore fa, di aver appreso che sono appena cominciati i casting per i ruoli dei protagonisti. La produzione dovrebbe ufficialmente prendere il via negli studi di Vancouver entro il prossimo mese di marzo. Biancaneve e i sette nani live-action sarà con ogni probabilità un musical, con canzoni originali scritte dai due premi Oscar Benj Pasek e Justin Paul, già al lavoro sulla colonna sonora del campione di incassi Aladdin.

Alla regia ci sarà il Marc Webb (The Amazing Spider-Man), sceneggiatrice sarà Erin Cressida Wilson, autrice dell'adattamento La ragazza del treno, mentre sarà Marc Platt (Il ritorno di Mary Poppins, La La Land) a produrre il film.