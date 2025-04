Biancaneve bandito in Libano: il motivo è la presenza dell'israeliana Gal Gadot

La decisione di negare la distribuzione del film nel Paese non è la prima volta per quanto concerne i lungometraggi nei quali compare l'attrice.

Il remake di Biancaneve è stato vietato nelle sale cinematografiche libanesi a causa della presenza nel cast dell'attrice israeliana Gal Gadot, che interpreta la Regina Cattiva.

Il divieto ufficiale è stato imposto dal ministro Ahmad Al-Hajjar, il quale sarebbe stato spinto ad agire in questo modo dall'ente di sorveglianza sul cinema e sui media del Paese, nel contesto dei continui attacchi di Israele contro Hezbollah in Libano, con numerose vittime civili.

La decisione del Libano sul remake di Biancaneve con Gal Gadot

Un rappresentante di Italia Films con sede a Beirut ha spiegato che Gal Gadot è da tempo nella 'lista di boicottaggio israeliana' del Paese e nessun film in cui recita l'attrice è mai stato distribuito in Libano.

Primo piano di Rachel Zegler in Biancaneve

Il film, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, non è stato bandito in Kuwait, dov'è stato regolarmente distribuito nelle sale cinematografiche.

La storia di Gal Gadot

Nata in Israele e con un passato nelle Forze di Difesa israeliane, Gal Gadot è una sostenitrice esplicita del proprio Paese, soprattutto in seguito agli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. In passato, aveva dichiarato:"Mai avrei immaginato che per le strade degli Stati Uniti, e in diverse città del mondo, avremmo visto persone non condannare Hamas, ma celebrare, giustificare e applaudire un massacro di ebrei".

Il divieto di distribuire Biancaneve in Libano segue una decisione simile presa dalle autorità del Paese circa due mesi fa, quando venne negata la proiezione di Captain America: Brave New World a causa della presenza dell'attrice israeliana Shira Haas nel film.

Nel cast di Biancaneve la protagonista è Rachel Zegler, con Gal Gadot nei panni della nemesi, la Regina Cattiva che si trasforma in strega per eliminare colei che lo specchio ha definito 'la più bella del reame'.