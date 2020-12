Biancaneve: Armie Hammer, il principe villoso che fece cambiare una scena del film

La sceneggiatura originale di Biancaneve includeva una scena tra un principe, interpretato da Armie Hammer, e Julia Roberts, nei panni della regina, in cui quest'ultima avrebbe dovuto elogiare il principe per la formidabile liscezza del suo petto.

Armie Hammer in una scena di Biancaneve

Gli sceneggiatori erano entusiasti della battuta scritta per la regina ma furono costretti a modificarla quando Hammer rifiutò di radersi i peli dal petto prima dell'inizio delle riprese: "In un certo senso è stato surreale e divertente, ci fu un vero e proprio dibattito sul set a proposito dei miei peli del petto, una cosa da non credere."

L'attore americano era irremovibile e in seguito raccontò che, grazie a queste parole, riuscì a convincere il regista: "Aspetta un secondo, ho passato 25 anni a far crescere i miei peli del petto. Indosso collant viola, quindi, per favore, lasciami almeno un po' della mia virilità. Mi rifiuto di radermi."

Julia Roberts e Armie Hammer in una scena di Biancaneve

Armie, inoltre, sottolineò che non voleva passare per un attore che desidera apparire continuamente a torso nudo: "Il mio personaggio è un principe, non è un tipo del ventunesimo secolo che va in palestra. Combatte con la spada, va a caccia, a cavallo e cose del genere. Non ha senso che abbia pettorali e addominali scolpiti. Allora non esistevano concetti come la nutrizione e l'esercizio fisico."