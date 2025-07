Bianca Guaccero vs Gerry Scotti: Rai 1 schiera Techetechetè TopTen contro La ruota della fortuna

Bianca Guaccero arriva nell'access prime time estivo di Rai 1. Da domani infatti, sabato 12 luglio, lo spin off Techeteche TopTen si sposta dopo il Tg1 e diventa appuntamento quotidiano.

Bianca Guaccero nell'access prime time di Rai 1

Dopo una sperimentazione in seconda serata, a Bianca Guaccero era stato affidato il programma per il preserale della domenica. Techeteche TopTen infatti, è tornato in onda giusto lo scorso 6 luglio; già da domani però, è previsto

Secondo Davide Maggio, Techeteche TopTen, dopo questo fine settimane, andrà avanti dal lunedì al venerdì per tre settimane fino al 1° agosto. Il sabato e la domenica invece, andranno in onda le puntate tradizionali di Techetecheté.

A conti fatti, è l'esatto contrario di quanto previsto inizialmente, quando le playlist di Biana Guaccero erano stata messe in palinsesto per la domenica, mentre le puntate classiche di Techetecheté sarebbero dovute andare in onda nel corso della settimana.

Cos'è successo nel frattempo? Oltre al fatto che la Guaccero si è riconfermata un volto molto amato, ovviamente. È successo che Mediaset ha annunciato lo spostamento di Paperissima su Italia 1 e soprattutto, da lunedì 14 luglio, La Ruota della Fortuna nell' access prime time di Canale 5.

La Rai quindi ha evidentemente deciso di non lasciare spazio alla concorrenza, chiamando la Guaccero a presidiare la fascia dell'access.

Il "trattamento Bianca Guaccero"

È un anno decisamente fortunato per Bianca Guaccero. La conduttrice e attrice, dopo aver vinto l'ultima edizione di Ballando con le Stelle in coppia con Giovanni Pernice, sta ora vivendo un periodo molto felice dal punto di vista professionale.

Dopo essere stata lontana dallo schermo per qualche tempo, la Guaccero ha mostrato le sue capacità nel programma di Milly Carlucci, tornando in tv in grande spolvero. È quello che la comica Giulia Vecchio ha definito ironicamente il "trattamento Bianca Guaccero" nella sua fortunata imitazione di Milly Carlucci al GialappaShow: mai definizione fu più azzeccata.