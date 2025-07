Bianca Guaccero e il finale anticipato di Techeteche: "Non ho niente da aggiungere..."

Come è noto, domenica 20 luglio è andata in onda l'ultima puntata di Techetechetè Top Ten su Rai 1. Si è parlato di flop di ascolti ma così non è stato per Bianca Guaccero, che punge gli haters sui social

Ci sono molte ombre e poche luci su quanto è successo all'esperimento di Techetechetè Top Ten, andato in onda fino al 20 luglio nel preserale di Rai 1. Il programma musicale che ricorda le hit parade del passato e che, per la prima volta, è stato condotto da Bianca Guaccero pare che non abbia trovato il favore del pubblico e, come riportano i rumor, è stato chiuso in anticipo per dare spazio allo show nella sua forma originale. Eppure, la stessa conduttrice, in un post sui social, smonta tutte le polemiche che sono nate nel corso degli ultimi giorni.

Techetetè Top Ten è stato chiuso per flop di ascolti? Parla Bianca Guaccero

Una polemica che ha innescato un chiacchiericcio tra le pagine social dedicate alla tv. La situazione, però, non è chiara: numeri alla mano, lo show di Rai 1 non ha superato le aspettative (sconfitto ogni sera da La Ruota della fortuna) ma Techechetè Top Ten si è concluso in anticipo perché non erano pronti altri episodi o perchè è stato un esperimento fallito?

Il video che Bianca Guaccero ha pubblicato su Instagram sembra non lasciare dubbi: "Ciao a tutti, siamo arrivati all'ultima puntata di questa nuova edizione. Volevo ringraziarvi tutti per l'affetto che mi dimostrate, ma in questa circostanza per i ricordi che avete condiviso con me, le emozioni che ci siamo scambiate".

Bianca Guaccero vs Gerry Scotti: Rai 1 schiera Techetechetè TopTen contro La ruota della fortuna

E qui, in merito alle voci di una presunta chiusura anticipata del programma, ha aggiunto: "Per quello che riguarda il resto non ho molto da aggiungere, l'unica verità è stata spiegata ampiamente dal nostro direttore. Quello che posso aggiungere è che ci rivedremo molto molto presto, stiamo preparando progetti per il futuro", conclude.

Si tratterebbe quindi di illazioni e assurde speculazioni? Le stesse parole sono state utilizzate anche da Williams Di Liberatore che, in un'intervista a Fanpage ha affermato: "Ad oggi è una falsità dire che Techetechetè Top Ten chiuda. Si tratta di un programma inizialmente previsto una volta alla settimana, per tutta l'estate", commenta.

"Siccome giorni fa abbiamo deciso di mandarle in onda quotidianamente, abbiamo esaurito le puntate. La nostra intenzione, visti i risultati, è produrne sempre di più. Non ha chiuso, ma ha concluso il suo ciclo naturale", conclude. E pare che non sia escluso un ritorno del format ma durante la prossima estate.