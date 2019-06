BH90210: Shannen Doherty e Jason Priestley nella foto dal set "I gemelli sono tornati!"

Riunione di famiglia per Shannen Doherty e Jason Priestley sul set di BH90210 come mostra una foto su Instagram postata dalla Doherty.

Le riprese di BH90210, reboot di Beverly Hills, 90210, sono in corso e i gemelli Walsh sono di nuovo insieme. Shannen Doherty ha postato su Instagram la foto che la vede riunita al suo gemello fictional Jason Priestley in uno sfondo bucolico.

Shannen Doherty, 48 anni, e Jason Priestley, 49 anni, interpretavano il ruolo di due fratelli gemelli del Minnesota trapiantati a Beverly Hills per via del lavoro del padre nella popolare serie tv degli anni '90. Con loro troviamo il cast quasi al completo, da Jennie Garth a Tori Spelling, da Ian Ziering a Brian Austin Green, per il reboot in arrivo.

Sul piccolo schermo si assisterà alla reunion delle star di Beverly Hills, 90210 degli anni '90 per realizzare un reboot dello show. Gli episodi proporranno una versione "sopra le righe" degli attori, seguendone problemi, amori e amicizie con un mix di realtà e finzione. A pesare sarà soprattutto l'assenza del compianto Luke Perry, scomparso all'improvviso due mesi fa in seguito a ictus. Tra i nuovi arrivi Vanessa Lachey, che interpreterà la moglie di Brandon Walsh.