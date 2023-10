Beyoncé come Taylor Swift: ecco il trailer del film concerto sul Renaissance Tour

AMC distribuirà il film del concerto Renaissance World Tour di Beyoncé il 1° dicembre. La vincitrice di 32 Grammy ha pubblicato un trailer sui suoi canali social, rendendo ufficiale la notizia che ormai circolava da giorni.

Al momento, il film arriverà nei cinema di Stati Uniti, Messico e Canada il 1° dicembre, mentre altre città estere saranno annunciate prossimamente. I biglietti sono attualmente in vendita e, come il film del concerto di Taylor Swift: Eras Tour, sarà proiettato in altri circuiti cinematografici.

AMC distribuirà il film in collaborazione con la società di produzione cinematografica ed etichetta discografica di Beyoncé, la Parkwood Entertainment. Come per Eras Tour, AMC distribuirà Renaissance nei fine settimana - giovedì, venerdì, sabato e domenica - per almeno quattro settimane.

Intitolato Renaissance: A Film by Beyoncé, il film riprende lo show d'apertura del tour a Stoccolma, in Svezia, fino al gran finale di stasera a Kansas City. Il tour ha accolto 2,7 milioni di fan da tutto il mondo e ha incassato oltre mezzo miliardo di dollari.

Mentre il Taylor Swift: Eras Tour punta già a un'apertura di 75-125 milioni di dollari e, secondo le ultime notizie, ha già raggiunto i 65 milioni di dollari di prevendite nel mercato nazionale e in Messico, alcune fonti di distribuzione sostengono che Renaissance non riuscirà a vendere lo stesso numero di biglietti della Swift.

Tuttavia, anche se questo film-concerto dovesse aprire a 20 milioni di dollari, sarebbe un risultato notevole per il primo fine settimana di dicembre, che normalmente è una zona morta al box-office visto che arriva subito dopo le vacanze del Giorno del Ringraziamento.

Di solito i film che ottengono buoni risultati nel weekend successivo al Giorno del Ringraziamento e al Black Friday sono i film Disney, come Frozen II - Il segreto di Arendelle (35,1 milioni di dollari), Frozen - Il regno di ghiaccio (31,6 milioni di dollari), Ralph spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2 (25,5 milioni di dollari), Oceania (28,2 milioni di dollari) e Coco (27,5 milioni di dollari).

Al momento, la Disney ha in programma il film The Bikeriders, diretto da Jeff Nichols e diretto da Tom Hardy-Jodie Comer-Austin Butler, mentre la Lionsgate ha in programma il primo film di John Woo negli Stati Uniti dopo 20 anni, Silent Night.