Taylor Swift partecipa a sorpresa alla première del film sul Renaissance Tour di Beyoncé

Taylor Swift è apparsa a sorpresa all'anteprima del film Renaissance, dedicato al tour di Beyoncé che, un mese fa, aveva fatto lo stesso in occasione del debutto di The Eras Tour nelle sale americane.

La star della musica ha scelto un look scintillante e molto elegante in onore della collega.

L'ammirazione per Beyoncé

In un post Instagram pubblicato dopo l'evento che si era svolto a Los Angeles, Taylor Swift aveva spiegato: "Sono così felice che non saprò mai come sarebbe stata la mia vita senza l'influenza di Beyoncé. Il modo in cui ha insegnato a me, e a tutti gli artisti lì fuori, come andare contro le regole e sfidare le norme del settore. La sua generosità di spirito. La sua resilienza e versatilità. Lei è stata una luce da seguire durante tutta la mia carriera e il fatto che sia venuta stasera è stato come una vera favola".

Non è quindi da stupirsi che la giovane star della musica abbia voluto ricambiare il favore ricevuto e partecipare all'anteprima del film dedicato al Renaissance World Tour della collega, da tempo per lei un modello da seguire.

Taylor, mentre era ancora in corso l'evento, è poi ripartita con un jet privato per ritornare negli Stati Unit

Il film in arrivo nelle sale

Renaissance, di cui il film racconta il dietro le quinte, è il tour da record che ha toccato, con 56 spettacoli, 39 città di 12 paesi. Dalla sua nascita allo show di apertura a Stoccolma, in Svezia, fino al gran finale a Kansas City, nel Missouri: un racconto sugli intenti, il lavoro, il coinvolgimento totale di Beyoncé in ogni aspetto della produzione, ma anche sulla sua mente creativa e sul proposito di creare la sua eredità artistica e di padroneggiare il suo mestiere. Accolta con straordinario favore dai media internazionali e statunitensi, l'eccezionale performance di Beyoncé Knowles durante il Renaissance World Tour ha celebrato uno spazio di libertà, accettazione e gioia condivisa. La produzione ha accolto più di 2,7 milioni di fan da tutto il mondo, che hanno attraversato gli oceani per godersi il Club Renaissance.