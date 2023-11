Beyoncé: svelata la data di uscita del film sul Renaissance World Tour

Arriverà nei cinema italiani dal 21 dicembre Renaissance: A Film by Beyoncé, il film che racconta il tour da record di Beyoncé. Il film sarà proiettato il 21, 22, 23, 24 dicembre e il 28, 29, 30, 31 dicembre. Le prevendite aprono a partire dal 23 novembre su nexodigital.it e BeyonceFilm.com.

La pellicola accompagna gli spettatori in un viaggio attraverso il Renaissance World Tour, il tour da record che ha toccato, con 56 spettacoli, 39 città di 12 paesi. Dalla sua nascita allo show di apertura a Stoccolma, in Svezia, fino al gran finale a Kansas City, nel Missouri: un racconto sugli intenti, il lavoro, il coinvolgimento totale di Beyoncé in ogni aspetto della produzione, ma anche sulla sua mente creativa e sul proposito di creare la sua eredità artistica e di padroneggiare il suo mestiere.

Accolta con straordinario favore dai media internazionali e statunitensi, l'eccezionale performance di Beyoncé Knowles durante il Renaissance World Tour ha celebrato uno spazio di libertà, accettazione e gioia condivisa. La produzione ha accolto più di 2,7 milioni di fan da tutto il mondo, che hanno attraversato gli oceani per godersi il Club Renaissance.

Homecoming - A Film by Beyoncé: un'immagine di Beyoncé nel documentario

Ora, milioni di spettatori saranno coinvolti nei cinema sotto casa nella Joy Parade, la monumentale festa da ballo che celebra il diritto di ognuno di essere sé stesso. Come accennato in precedenza, i biglietti sono disponibili su nexodigital.it e BeyonceFilm.com, per il debutto del 21 dicembre di Renaissance: A Film by Beyoncé.