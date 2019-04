Beverly Hills, 90210: Shannen Doherty entra nel cast della serie reunion!

Il cast della serie in una foto promozionale della prima stagione di Beverly Hills, 90210

Beverly Hills, 90210 tornerà sugli schermi di Fox con una serie reunion e il progetto potrà contare anche sulla presenza nel cast dell'attrice Shannen Doherty che riprenderà la parte di Brenda Walsh.

Lo show, composto da sei episodi, andrà in onda negli Stati Uniti in estate e debutterà sugli schermi 19 anni dopo la conclusione della trasmissione della serie originale.

Nel cast di BH90210 ci saranno anche gli altri membri del cast di Beverly Hills, 90210: Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green e Tori Spelling.

Al centro della trama degli episodi, che ora potranno contare anche sulla presenza di Shannen Doherty, ci saranno i sette ex idoli dei teenager in una versione un po' sopra le righe di se stessi e con una salutare dose di irriverenza, raccontando così una storia ispirata alle loro vite reali e ai legami esistenti tra di loro.

L'interprete di Brenda aveva collaborato anche alla realizzazione di 90210, il reboot dello show cult degli anni Novanta che era andato in onda per cinque stagioni, dal 2008 al 2013, su The CW.

Shannen sarà inoltre coinvolta anche come produttrice del nuovo progetto.

