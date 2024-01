Shannen Doherty prepara l'addio: 'Voglio le mie ceneri mescolate con quelle del mio cane e di mio padre'

Shannen Doherty convive da anni con un tumore al seno, giunto al quarto stadio, come ha dichiarato l'attrice. Nel suo podcast Let's Be Clear with Shannen Doherty, la star di Beverly Hills 90210 ha espresso un ultimo desiderio all'amico Chris Cortazzo, il suo esecutore testamentario.

Doherty ha dichiarato di voler essere cremata e che le sue ceneri vengano 'mescolate con quelle del suo cane e di suo padre'. L'attrice ha dichiarato di non aver ancora deciso il luogo in cui debbano essere deposte.

La storia di Shannen Doherty

L'interprete di Brenda Walsh in Beverly Hills, 90210 ha confessato di essere consapevole che al suo funerale saranno presenti diverse persone che lei non vorrebbe:"Non li voglio perché le loro ragioni per esserci non sono necessariamente le migliori ragioni. Si presenterebbero perché è la cosa politicamente corretta da fare e non vogliono sembrare cattivi".

Le due star del vecchio Beverly Hills, Jennie Garth e Shannen Doherty, faccia a faccia in 90210

A Shannen Doherty venne diagnosticato il cancro al seno nel 2015. Dopo due anni in remissione, la malattia si ripresentò anche in altre zone del corpo, come ha raccontato la stessa attrice, che ha sempre informato i propri fan sulla propria salute e sulla propria vita personale, annunciando anche la fine del proprio matrimonio con il fotografo Kurt Iswarienko:"Sono entrata in sala operatoria presto la mattina e sono andata lì dopo aver scoperto che il mio matrimonio era praticamente finito. Che mio marito aveva intrattenuto una relazione segreta per due anni".

Affrontare il terzo divorzio nel corso di una malattia non è stato semplice ma Doherty ha dichiarato di essere ottimista in un'intervista a People:"Non ho finito di vivere. Non ho finito di amare. Non ho finito di creare. Non ho finito di sperare di cambiare le cose in meglio. Semplicemente non ho finito".

Nel corso della sua carriera Shannen Doherty è stata spessa additata come attrice complicata con la quale lavorare, con vari rumor su dissidi con le colleghe Jennie Garth e Tori Spelling in Beverly Hills 902010, senza contare i problemi riscontrati sul set di Streghe. Doherty ha spesso dichiarato di essersi sentita 'incompresa per tutta la vita' e di non volere un funerale triste ma una 'festa d'amore', durante la quale i suoi amici possano entrare in connessione fra loro.